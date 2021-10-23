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Spor

Antalyaspor'da Başakşehir maçı öncesi iki eksik

Antalyaspor Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Kırmızı beyazlı takımda, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli mücadelede forma giyemeyecek.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 13:35 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 13:36
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından çıktığı ilk maçta Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçında galibiyet almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde 9 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor 16. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

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