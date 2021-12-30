Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!

30 Aralık 2021 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 13:26

Süper Lig ekibi Alanyaspor , Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. İkinci Başkanımız Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Köseoğlu, 'Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum' dedi" ifadeleri yer aldı.