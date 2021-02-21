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Spor

Antalyaspor'da Dever Orgill korkuttu! Orgill hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Gaziantep FK, Antalyaspor maçında yıldız isim Dever Orgill, kaleci Günay Güvenç ile girdiği pozisyon sonrası sakatlandı. Durumu ciddileşen Orgill hastaneye kaldırıldı.

AA21 Şubat 2021 Pazar 18:32 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 18:39
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Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill, hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında karşı karşıya kaldığı Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, oyuna devam edemedi.

Sağlık ekipleri tarafından saha kenarına alınan Orgill, daha sonra ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Çarpmaya bağlı olarak baş dönmesi yaşadığı öğrenilen tecrübeli golcünün, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.

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