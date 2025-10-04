Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a, 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin hem hakem kararlarına tepki gösterdi hem de teknik direktör Emre Belözoğlu'na destek verdi.

"İLK SEKİZ DAKİKADA İKİ GOL YEDİK, HAKEM TÜM KARARLARI RAKİPTEN YANA KULLANDI"

Başkan Perçin, "Maalesef şanssız bir maç geçirdik. İlk 8 dakikada bireysel hatadan iki tane gol yedik. Sağ olsun hakem arkadaş da ilk yarıda bütün takdir haklarını rakibimiz Rize'den yana kullandı. Bunu herkes gördü. Biz diyoruz Türk hakemlerine güveniyoruz. 7-8 haftadan beri aynı şeyi söylüyoruz. Geçen hafta da aynı şeyi söyledik. Artık iki haftadır canımız yanıyor" ifadelerini kullandı.

"ARTIK YETER DİYORUZ"

Geçen haftaki Fenerbahçe maçında da hakem hataları yaşandığını ileri süren Perçin, "Bugün burada en az 20 tane karar ince ince burada Antalya şehri doğrandı. Artık bu saatten sonra hakem arkadaşlar, biz Türk hakemlerine güveniyoruz diyoruz, hala da güveniyoruz. Lütfen biraz daha dikkatli olsunlar. Bu şehir 3 ayda çok kötü zamanlardan geliyor. Buradaki arkadaşlarımızla futbolcu arkadaşlarımızla 3 aydan beri biz uyku uyumadık. Çok kötü zamanlar geçirdik. Ama artık yeter diyoruz çünkü bizim desteğe ihtiyacımız yok ama köstek de olmasınlar" diye konuştu.

"HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Perçin, yönetim kurulunun maç sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile toplantı yaptığını belirterek, "Hocamız olayın sıcağıyla bir karar verme aşamasına geldi. Biz yönetim kurulu olarak aşağıda toplandık. Hocamızla da beraber bir toplantı yaptık. Futbolcu arkadaşlarımız, hocamıza güvenlerini hepsi birlikte gelip söyledi. Ayrılık yok dedi. Biz şuna inanıyoruz. Hocamızla devam edeceğiz. Etmek zorundayız çünkü 3 aydan beri bu takımı en dipte alırken aldığımızda hangi durumlardan geçtiğini herkes biliyor" dedi.

"ŞEHRİN SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Emre Belözoğlu'nun Türk futbolu için bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Perçin, şu ifadeleri kullandı: "Emre Hoca, Türk futbolunun şu anda bir değeridir. Geçen hafta ne diyorduk? Emre Hoca Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Yani kötü bir hoca olsa onlar ister mi? İsmi geçer mi? Şu anda öyle bir değerle çalışıyoruz. Ama tabii ki 5-6 hafta sonra daha kötü giderse başka şeyler olabilir. Ama bu saatten sonra teknik hocamız, teknik ekibimiz, futbolcularımız bizim şehrimize sahip çıkmak zorunda. Başka bir şansımız yok. Çünkü nereden geldiğimiz belli, yoksa nereye gittiğimiz de belli olur. Bu çok önemli bir not."

"KÖTÜ OYNADIK, TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Takımın sergilediği kötü futbola dikkat çeken Perçin, "Bugün tamamen futbolcu arkadaşlarımız, teknik ekibimiz bizlere yazar. O ayrı mesele. Ama bu ilk defa oyun olarak yenildiğimiz maçtı. O yüzden takımımız adına şehirden özür diliyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız da söz verdi, kafaları yerden kalkacak. Antep maçında inşallah üç puanla döneriz" dedi.