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Spor

Antalyaspor'da Haji Wright fırtınası

Antalyaspor'da son haftalardaki çıkışı ile 11 gole ulaşan ABD'li forvet Haji Wright, takımı adına 12 puana direkt katkı verdi.

IHA18 Nisan 2022 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:16
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Süper Lig'de son haftalardaki çıkışını devam ettiren FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, üst üste 6. maçını da kazanma başarısı gösterdi. Güney ekibinin yükselişine 24 yaşındaki ABD'li forvet Haji Wright, attığı gollerle destek verdi. Wright, ligdeki son 3 maçında 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 33 hafta sonunda golcü oyuncu, bin 456 dakika sahada kalıp, 11 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Wright, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol atma başarısı gösterdi.

Wright, sezon başında Danimarka'nın Sonderjyske takımından kiralık olarak Antalyaspor'a transfer olmuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar Süper Lig'in 34. haftasında pazar günü ağırlayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

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