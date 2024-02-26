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Spor

Antalyaspor'da hakem tepkisi!

Antalyaspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt ve Veysel Sarı, Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 22:59 - Güncelleme:
Antalyaspor'da hakem tepkisi!
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Antalyaspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarına tepki gösteren Erdoğan Yeşilyurt, "Çok güzel, zevkli bir maç oldu. Baya baskı kurduk, burada baskı kurmak kolay değil. Kötü zamanda gol yedik. Güzel futbol sergiledik. Bazen demek istemiyorum, herkes hata yapıyor. Bizim başkan maçtan önce açıklama yaptı, ne demek istediğini bilmiyorduk. Yabancı oyuncular ne dediğini sordu. İnanılmaz kararlar... Önünde oldu. Kerem Demirbay, beni itiyor. Kızıyorum, sarı kart yiyorum. Çok değişik kararlar, yapacak bir şey yok." sözlerini kullandı.

Antalyaspor'da Veysel Sarı ise, "Penaltıya kadar oyunun hakimi bizdik. Kararları konuşmak bizim işimiz değil çünkü Türk futbolunda sadece bunlar konuşuluyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bu kirli konuları konuşmayı bırakmalıyız." sözlerini kullandı.

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