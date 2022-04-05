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Spor

Antalyaspor'da Hatayspor maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA5 Nisan 2022 Salı 22:21 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 22:21
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, sakatlıklarını atlatan Ufuk Akyol, Andrea Poli ve Harun Alpsoy, takımdan ayrı bireysel performans çalışmaları yaptı.

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