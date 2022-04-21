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Spor

Antalyaspor'da Kayserispor maçı mesaisi devam etti

Antalyaspor, Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 20:34 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 20:34
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, yarı sahada taktik ağırlıklı çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Sinan Gümüş katılmadı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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