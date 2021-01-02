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Spor

Antalyaspor'da Podolski'nin paylaşımına tepki yağdı

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Podolski'nin sosyal medya hesabından kırmızı beyazlı takım ve Galatasaray formasıyla paylaştığı fotoğrafa, taraftar tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında yorum yapanlar Podolski'nin kadro dışı bırakılmasını istedi.

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 18:53 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:53
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Podolski bu akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesi sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti. Yıldız futbolcunun Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor formasıyla fotoğrafının altına "Maç günü. Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum" ifadelerini paylaştı. Podolski'nin paylaşımını Fraport TAV Antalyaspor taraftarları eleştirdi.

Taraftar yorumlarında "İstanbul'da kal sen Antalya'yı hak etmiyorsun" gibi ifadeler yer aldı. Fraport TAV Antayaspor'un taraftar grubu temsilcileri de yıldız futbolcuya sosyal medyada tepki gösterdi. 07 Gençlik adlı taraftar grubu "Bizim için 3 puandan daha önemli bir şey var. Karakter. Bu rezilliğe 'dur' diyecek misiniz?" paylaşımıyla Podolski'ye yanıt verdi. Bazı taraftarlar da "Süresiz kadro dışı kararlarına Podolski ile başlanması elzem oldu. Turizm acentesi açabilir, bizi ilgilendirmez", "Bu terbiyesizliğe 'dur' diyecek bir tane yönetici yok mu bu kulüpte" yorumu yaptı.

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