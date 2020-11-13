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Spor

Antalyaspor'da testler devam ediyor! Futbolcular bu kez de izokinetik testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da yeni teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncular üzerinde yaptırdığı testler devam ediyor. Futbolculara bu kez de izokinetik testi yapıldı.

AA13 Kasım 2020 Cuma 21:18 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:18
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Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle futbolcuların sabah testten geçtiği, akşam da saha antrenmanları gerçekleştirdiği belirtildi.

Dün laktat testi uygulanan kırmızı-beyazlıların, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gruplar halinde toplam 5 saat süren izokinetik testinden geçtiği kaydedildi.

Akdeniz ekibi, 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çift idmanla sürdürecek.

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