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Spor

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 9 eksik

Antalyaspor, yarın karşılaşacağı Trabzonspor deplasmanına sakat ve cezalı toplam 9 futbolcusundan yoksun gidiyor.

IHA07 Temmuz 2020 Salı 13:11 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 13:11
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Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde çarşamba günü saat 21.00’da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

İkinci yarıdaki çıkışıyla birlikte yakaladığı 11 maçlık yenilmezlik serisi Medipol Başakşehir karşılaşmasında sona eren kırmızı-beyazlılarda sakat ve cezalı oyuncuların sıkıntısı yaşanıyor. Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Alman yıldız Podolski’nin sezonu kapattığı belirtildi.

Kırmızı beyazlılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Fredy, Ersan Gülüm, Sinan Gümüş, Celutska, Bahadır Öztürk, ülkesinde bulunan Charles ve Hakan Özmert’in yanı sıra Jahovic de kart cezasından dolayı Trabzonspor müsabakasında kadroda yer almayacak.

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