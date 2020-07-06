İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Temmuz 2020 Pazartesi / 15 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8655
  • EURO
    7,7765
  • ALTIN
    394
  • BIST100
    118485
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi Podolski şoku
Spor

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi Podolski şoku

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski'nin sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 21:08 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 21:08
ABONE OL

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan oyuncular Podolski, Fredy, Ersan Gülüm ve Sinan Gümüş'ün sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi’nde, sakatlığı bulunan futbolcularımızın tetkikleri yapılmıştır. Buna göre, futbolcularımızdan Lukas Podolski’nin sağ uyluk arka adalesinde 'Grade 2C' yırtık tespit edilmiş olup 3-4 hafta oynayamayacağı, Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup 1 hafta oynayamayacağı belirlenmiştir. Ersan Gülüm'de omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup tedavilerine devam edilmekte, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.