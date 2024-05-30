Antalyaspor, yeni teknik direktörü Alex de Souza ile sözleşme imzaladı. Brezilyalı teknik adam, Antalyaspor'a 2 yıllık imza attı. İşte yapılan açıklamalar...

"BAŞARILI İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "Teknik sorumlu olarak Alex'i yeniden Türk futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalyaspor olarak hak ettiğimiz yerde olma adına emek sarf ediyoruz. Başarı istiyoruz, başarıyla endeksli çalışmalar yapıyoruz. Alex hocamızın ne kadar disiplinli, özverili ve Türk futboluna katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir futbol kulübünün değil tüm Türkiye'nin kabullendiği, sevdiği, saydığı, göğsüne bastığı bir karakter. Antalyaspor olarak başarılı işlere imza atacağız."

Alex de Souza: "Herkes önünde bir kez daha Antalyaspor başkanına ve yöneticilerine beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halkla beraber, çok mutlu olduğum ülkeye yeniden gelmeme vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum."

"EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Alex de Souza: "Geldiğim günden beri beni evimde hissettiren Antalya şehrine ve halkına teşekkür ediyorum. Hoca olarak çıktığım bu yolda başarılı bir teknik direktör olmak, şehre enerji vermek istiyorum."

"BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Alex de Souza: "Antalyaspor'a gelmeden önce de Antalyaspor'a en iyi şekilde hizmet edebilmek için, başarıya giden yol için de en iyi şekilde hazırlandığımı söylemek isterim. 2 yıllık kontratımız süresince Antalyaspor'da çok başarılı olmak, taraftarımızla bütünleşmek istiyorum. Onları hep stadyumda görmek istiyorum. Oynattığımız futbolla onları mutlu etmek, iyi bir kadroyla onlara keyifli anlar yaşatmak istiyorum."

TRANSFER MESAJI

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "Alex hocamızla 2 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Allah nasip ederse başarı dolu 2 yıl geçireceğiz. Geldiği geceden beri Alex hocamızla, futbol şube sorumlumuz toplantı içerisinde. Yoğun toplantılar yaptık. Futbol mühendisliğine başladık. Kimler gelecek, kimler gidecek, hocamızın önerdiği oyuncular, scoutlarımızın önerdiği oyuncular var. Hocamız 1 hafta daha burada. Bu toplantılar devam edecek. Antalyaspor'un bütçesine, bizi probleme sokmayacak ve başarılı olacak bir kadro oluşturacağız."

"DOĞRU TAKIM KURACAĞIZ"

Alex de Souza: "Görüşmeler başladığından beri Antalyaspor'u daha derinden inceleme fırsatı buldum. Antalyaspor'un neler yaptığını inceledim. Nuri Hocadan Sergen Hocaya kadar takımın ne tarz reaksiyonlar verdiğini, performanslarını inceledim. Daha fazla bilgi sahibi oldum. Burada daha önceden takımda çalışan profesyonellerle de konuştum. Burada her zaman mücadeleci ve seyir zevki veren bir takım oluşturmak istiyoruz. Doğru bütçeyle doğru takımı kuracağımızı düşünüyoruz."

"SEMİH ŞENTÜRK OLMAYACAK"

Alex de Souza: "Hayır. Semih Şentürk (Fenerbahçe U19 Teknik Direktörü) hoca ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da çalışan profesyoneller dışında 2 tane yardımcı antrenör getireceğim yanımda, Joao Paolo ve Ze Roberto, ayrıca Mehmet Aurelio da yanımda olacak. Böyle bir kadro oluşturduk. Helton ile görüştüm, diğer oyuncularla da konuştum. Bunları yönetimin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Antalyaspor için en iyi kadroyu kurmak istiyorum. Taraftarın ilgisini çekecek bir kadro oluşturmak, stadyuma geldiklerinde evlere mutlu gidecekleri bir takım kurmayı hedefliyoruz. En büyük odağımız bu."

"ENGELİ KALDIRACAĞIZ"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "Temmuzun ilk haftası transfer dönemi başlıyor, eylüle kadar zamanı var. Transfer dönemi başlamadan transfer engelini kaldıracağız. Bu kadar transfer emeği, transfer yasağını kaldırmama üzerine olamaz. Biz sözleşmeleri imzalayacağız. Transfer engelini kaldırınca da lisanslarını TFF'ye bildireceğiz."

"TRANSFER HABERİNE ALIŞKINIZ"

Alex de Souza: "Önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'da transfer dönemi başlayacak. Birçok oyuncu, birçok kulübe gitmek ister. Bazı oyuncular Antalyaspor'a gelmek isteyecektir. Basında çok isim duyacağız, çok haber çıkacak. Bunun için gerekli aksiyonları kulüp alacaktır. Basında çıkan isimlere takılıp kalmayın. Brezilya'da bile haberler çıkmaya başladı, benim birçok ismi Antalya'ya götüreceğim söyleniyordu. Futbol dünyasında bu tip haberlere alışkınız."

"GÜZEL MADDELER VAR"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "Benim hep hedefim olacak. Ben hedefsiz yola çıkmıyorum. Bu süreçten sonra benim yine hedefim var. 2 yıllık bir planlama yapıyoruz. Hedefimiz şu değil, net söyleyeyim, bunu 9 ayda tecrübe ettim, ligde kalmak için oynamayacağız. Ligde kalmak için sıradan takım kurarsın. Antalyaspor'un hedefi olmadığı müddetçe başarı sağlayamaz. İlk 4'ü iddia ettik, aksilikler yaşadık. 5 aylık dönemimde 5 yıllık olay yaşadık. Birkaç oyuncu kaybettik biliyorsunuz. Geçtiğimiz senelere bakarsak bununla övünmüyorum ama son haftalarda kümede kalma stresi yaşamadık. İyi bir yerde bitirdik geçen seneye göre ama bundan memnun değilim. Çıta yine yüksek olacak. Biz bu görevi layıkıyla teslim ettikten sonra bizden sonra gelen arkadaşlar çıtayı hep yüksek tutacak. Alex'in sözleşmesinde güzel maddeler var, inşallah Avrupa'da oynarız."

"DERSİME İYİ ÇALIŞTIM"

Alex de Souza: "2014'te futbolculuk kariyerimi bitirdim ve hoca olarak bir kariyer başlattım. Emek vererek kendimi en iyi şekilde hazırlamaya çalıştım bugünlere. 5 yıl boyunca dersime yeteri kadar iyi çalıştım. 2021'de Sao Paulo'nun U21 takımında hocalık yaptım. 2 yıl kadar orada çalıştım, Brezilya'nın 2. Lig takımı Avai'de çalıştım. Orada sıkıntılı ve limitli şartlar vardı. Oradan ayrıldıktan sonra futbol üzerine kafa yormaya devam ettim, ta ki Antalyaspor benle iletişime geçene kadar. Çok mutlu zamanlar geçirdiğim bir ülkeden, Antalyaspor gibi güzel bir şehirden teklif gelince bunu kaçırmak istemedim ve anlaşmaya vardık. Konuştuk, değerlendirmeler yaptık, Antalyaspor'un hocası olabileceğim konusunda iki taraf da aynı fikirde oldu. Antalyaspor teknik direktörü olmaktan mutluluk duyuyorum."

"DİSİPLİNLİ HOCAYA İHTİYACIMIZ VARDI"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "Sergen Hocamızla zaten bir sürecimiz vardı. Sergen Hoca ile çalışmayacağımız belli olduktan sonra biriyle çalışacaktık. Biz köşede, kenarda Anadolu kulübü olmak istemiyoruz. Şehir gündeminde değil Türkiye ve dünya gündeminde, çalışma hayatında disiplinli ve başarılı bir karakter var, Alex. Biz Antalyaspor olarak başarıyı, çıtayı yukarıya taşımak için azimli, disiplinli hocaya ihtiyacımız vardı. Alex fikri buradan gelişti. Futbolculuk kariyerini hepimiz biliyoruz. Bazen başarı için risk almak gerekiyor, hepimizin hayatında bu var. Ben hayatımda riskler alarak bir yere geldim. Risk almayı severim, pişman olmam. Alex hocamla çok başarılı işler yapacağız."

"KAFAMDA BİR ŞEYLER VAR"

Alex de Souza: "Rakibiyle çok ciddi mücadelelere girebilen, dengeli, mücadeleci, Antalyaspor taraftarını tribüne koşarak getirecek bir takım planlıyoruz. Sistemle alakalı konuşmak için erken. Oyuncuların davranışları, transferleri, uyumu gördükten sonra bir şeyler konuşabiliriz. Kafamda bir şeyler var tabii ki..."

"ORTAK HAYALİMİZ"

Sinan Boztepe: "Bu ortak hayalimiz. Sadece Türkiye'ye değil, dünyada adından söz ettiren ve başarılı bir kulüp istiyoruz."

"GÜÇLÜ VE MÜCADELECİ TAKIM"

Alex de Souza: "Bizim Antalyaspor'da odağımız güçlü ve mücadeleci bir takım kurmak istiyoruz. Bizim belli departmanlarımızın düşündüğü ortak isimler var. Bizim de kafamızda bazı isimler var. Konuşuyoruz. En önemli etken, takımın finansal durumunu yormayacak kadro oluşturmak istiyoruz. İyi oyuncular istiyoruz ama isimden yaştan bağımsız Antalyaspor'da oynamak isteyen oyunculardan kurulu bir takım kurmak istiyoruz."

"OYNAMAK İSTEYEN OYUNCU"

Alex de Souza: "Bazen güçlü isimler alırsınız ama istediğiniz performans alamazsınız. Bazen ismini duymadığınız bir oyuncu alırsınız ama çok güçlü performans gösterir. Biz de Antalyaspor'da oynamak isteyen oyuncular istiyoruz."