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Spor

Antalyaspor'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor

FTA Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip yarın ikinci etap kamp çalışması için Erzurum'a gidecek.

IHA17 Temmuz 2023 Pazartesi 20:52 - Güncelleme:
Antalyaspor'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor
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Yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp dönemini Burdur'da tamamlayan FTA Antalyaspor, 2 günlük iznin ardından bugün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip öğle saatlerinde salonda yaptığı çalışmanın ardından akşam saatlerinde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sahada çalışma gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top sürme, dayanıklılık, hız ve yarı kalede taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi. Antalyaspor'un yeni transferleri Erdoğan Yeşilyurt ile Jakub Kaluzinski de antrenmana katıldı.

Kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için yarın sabah saatlerinde Erzurum'a hareket edecek. Kırmızı-beyazlılar Erzurum'da 20 Temmuz'da Corendon Alanyaspor, 24 Temmuz'da Çaykur Rizespor, 29 Temmuz'da ise Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.

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