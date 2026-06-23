Antalyaspor'da yeni yönetimden taraftar yürüyüşü

Antalyaspor AŞ'nin yeni yönetim kurulu üyeleri taraftarla yürüyüşte bir araya geldi.

Antalyaspor AŞ'nin yeni göreve seçilen başkanı Mustafa Ergün ve yönetim kurulu üyeleri, Corendon Airlines Park Antalya Stadı önünde taraftarla buluştu.

Tezahüratların ardından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Mustafa Ergün, yaptığı konuşmada, takımı hep beraber tekrar hak ettiği yere çıkartacaklarını söyledi.



Antalya'nın takımına sahip çıkması gerektiğini aktaran Ergün, "Antalya, çok büyük bir şehir. Tarihine, anılarına, markasına ve takımına sahip çıkacak. Tek ses, tek yürek olalım. Hep birlikte el ele takımımızı tekrar Süper Lig'e çıkaralım." dedi.

Ergün, takımın borçlarını ödemek için yeni bir kampanya başlatacaklarını bildirdi.

Kampanyayla birlikte statta bulunan koltukların satışa sunulacağını belirten Ergün, "Bizim stadımızda 30 bin koltuk var. Her bir iş adamı, iş dünyasındaki büyüklerimiz koltuğun tanesi 50 bin liradan bir koltuk alsa bu takım en kısa sürede Süper Lig'de layık olduğu yerde olacak. Yarın itibarıyla Antalyaspor otobüsümüzle şehrin her yerini, kapı kapı dolaşacağız. Bütün fabrikalara geçeceğiz. Hepsini tek tek ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe Antalyaspor AŞ'nin eski başkanı Rıza Perçin de katıldı.