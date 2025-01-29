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Spor

Antalyaspor'daki günlerine dair konuştu! Alex de Souza'dan çarpıcı itiraflar

Antalyaspor'un eski teknik direktörü Alex de Souza, Brezilya basınına Akdeniz ekibindeki günlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı teknik adam 'Her gün öyle durumlar yaşandı ki biri bana anlatsa ona yalancı derdim' ifadesini kullandı. İşte o açıklamanın detayları...

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Antalyaspor'daki günlerine dair konuştu! Alex de Souza'dan çarpıcı itiraflar
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Antalyaspor'un eski teknik direktörü Alex de Souza, Brezilya basınından Um Dois Esportes'e konuştu.

Antalyaspor günlerinden bahseden Alex de Souza, "Her gün öyle durumlar yaşandı ki biri bana anlatsa ona yalancı derdim" ifadesini kullandı.

Antalyaspor'da yaşadığı sıkıntılara değinen Alex de Souza, "Anlaştığımız hedef Türkiye Kupası'nın ilk aşmalarında ilerlemenin yanı sıra takımı lig tablosunda 10 ila 14. sıralar arasında düşme bölgesinden uzakta tutmaktı. Antalyaspor ile mayıs ayında anlaştığım şeyi başarmış olmak benim için en büyük zafer ve bunu onlar kendi üzerlerine düşenleri yapmadan başardım. Bu da deneyimi daha zor, daha karmaşık hale getiriyor" dedi.

Antalyaspor yönetimiyle yaşadığı sorunların detayına inen Alex de Souza, "Size bir fikir vermesi açısından; herkesin şehirde yaşamaya başlayabilmesi için anlaşmanın bir parçası olan ilk maaşımızı ilk hafta aldık. Daha sonra maaş alamadık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alex de Souza, Antalyaspor'da 3 farklı başkan olduğunu, ayrıca iki yöneticinin de teknik ekibin onayı olmadan transferler yaptığını öne sürdü.

Son olarak Jose Mourinho ile ilgili konuşan Alex de Souza, "Bana çok iyi davranan, futbol hakkında çok konuşan bir adam. Ağırlığı ve kişiliğiyle gerçekten çok önemli bir insan" diyerek sözlerini tamamladı.

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