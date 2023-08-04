İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0054
  • EURO
    29,7304
  • ALTIN
    1684.53
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'dan anlamlı hareket! Kırmızı forma sokak hayvanlarına adandı
Spor

Antalyaspor'dan anlamlı hareket! Kırmızı forma sokak hayvanlarına adandı

Antalyaspor, 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oyuncularının giyeceği kırmızı formayı sokak hayvanlarına adadı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Antalyaspor'dan anlamlı hareket! Kırmızı forma sokak hayvanlarına adandı
ABONE OL

Antalyaspor Kulübü, sokak hayvanlarına adanan kırmızı formasının tanıtımını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Takım oyuncularının 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda giyeceği formaların tanıtımına devam ediliyor. Dün orman yangınlarında fedakarca mücadele eden orman işçilerine adanan beyaz formadan sonra bugün de sokak hayvanlarına adanan kırmızı formanın tanıtımı gerçekleştirildi.

Üzerinde Antalya'nın Hadrian Kapısı (Üç Kapılar), Saat Kulesi ve Antalyaspor'un armasında bulunan Yivli Minare deseni bulunan kırmızı forma ile hayvan hakları ve hayvanlara yapılan şiddet konusunda farkındalık oluşturması amaçlandı.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinde çekilen tanıtım filminde ise veteriner hekim Nilay Vurkaç Dalkıran rol aldı. Film, "Sevgiyle yaklaşalım, satın almayalım, sahiplenelim" vurgusuyla sona ererken, sergilenen formaya ise pati emojisi eklendi.

Bu sezon 4 farklı tasarım ile futbolseverlerin beğenisine sunulan Antalyaspor formaları, sosyal sorumluluk ve farkındalık anlamları yüklenerek hazırlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.