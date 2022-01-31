Süper Lig'de ilk 23 haftayı 24 puanla 17. sırada tamamlayan ve düşme hattında yer alan Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Admir Mehmedi, Alassane Ndao ve Fernando transferlerini açıklayan Akdeniz ekibi gözünü Diego Costa'ya dikti.
Antalya ekibi Diego Costa'nın sözleşmesine 2 yıl da opsiyon koydurmak istiyor.
Yıldız oyuncunun adı bir yandan Avrupa devleriyle de anılmaya devam ediyor. İngiliz basını, Arsenal ve Chelsea'ye önerilen oyuncunun adı İspanyol basını tarafından Barcelona ile de geçiyor. Antalyaspor'un transferi birkaç güne kadar olumlu ya da olumsuz netleştirecek.