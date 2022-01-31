Fanatik 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:30

Süper Lig'de ilk 23 haftayı 24 puanla 17. sırada tamamlayan ve düşme hattında yer alan Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Admir Mehmedi, Alassane Ndao ve Fernando transferlerini açıklayan Akdeniz ekibi gözünü Diego Costa'ya dikti.

Fenerbahçe'de isyan var! Serdar Dursun ve Mesut Özil... Kırmızı-Beyazlılar, Brezilya asıllı İspanyol yıldız içinyaptı. 33 yaşındaki santrforateklif edildi.

Antalya ekibi Diego Costa'nın sözleşmesine 2 yıl da opsiyon koydurmak istiyor.

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Beşiktaş'ta kimler gidecek, kimler kalacak? Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Michy Batshuayi... Geçen sezon devre arasında'ın da gündeminde olan ve Siyah-Beyazlılar'ın transferi bitirmeye çok yaklaşmasına rağmen tercihini Brezilya'dan yana kullanan Diego Costa,'yu şampiyon yapmıştı.

Yıldız oyuncunun adı bir yandan Avrupa devleriyle de anılmaya devam ediyor. İngiliz basını, Arsenal ve Chelsea'ye önerilen oyuncunun adı İspanyol basını tarafından Barcelona ile de geçiyor. Antalyaspor'un transferi birkaç güne kadar olumlu ya da olumsuz netleştirecek.