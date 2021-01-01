Antalyaspor'dan Ersun Yanal kararı

01 Ocak 2021 Cuma 00:50 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 00:50

Antalyaspor Süper Lig'de geçtiğimiz hafta, Aaron Boupendza'nın tam 4 gol attığı maçta kendi evinde Hatayspor'a 6-0 yenilmişti. Bu ağır mağlubiyet sonrası Antalya ekibinde tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın da geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Ersun Yanal, Başkan Ali Şafak Öztürk'ten görüşme talep etmiş ve takımın iyiliği için görevi bırakabileceğini belirtmişti. Öztürk'ün şehir dışında olmasından dolayı online gerçekleşen görüşmede yola devam kararı çıktı.

Başkan Ali Şafak Öztürk'ün, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'a "Hocam biz seni bir kaç ay için takımın başına getirmedik. Daha büyük hedeflere ulaşmak için, daha uzun vadeli planlarımızın en önemli parçası sensin" dediği öğrenildi.

Antalyaspor'da ara transfer döneminde eksik mevkilere transferler yapılacak. 2021'de yeni bir sayfa açmak için daha motive çalışmalar yürütülecek.