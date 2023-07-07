Antalyaspor'dan kombine duyurusu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nı doldurmayı amaçlayan ve kombine fiyatları 125 ile 7 bin lira arasında değişiklik gösteren Akdeniz ekibinde, 7-18 Temmuz'da geçen sezon kombine kart sahibi olan taraftara aynı koltuğu alma fırsatı sağlanacak.

Bu ayrıcalık, 18 Temmuz'da sona erecek. Tüm koltukların satışları ise 20 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.