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Spor

Antalyaspor'dan kombine duyurusu

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor, yeni sezon kombine biletlerinin satışa çıkardığını duyurdu.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Antalyaspor'dan kombine duyurusu
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nı doldurmayı amaçlayan ve kombine fiyatları 125 ile 7 bin lira arasında değişiklik gösteren Akdeniz ekibinde, 7-18 Temmuz'da geçen sezon kombine kart sahibi olan taraftara aynı koltuğu alma fırsatı sağlanacak.

Bu ayrıcalık, 18 Temmuz'da sona erecek. Tüm koltukların satışları ise 20 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

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