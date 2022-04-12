Antalyaspor'dan müthiş seri! Tam 10 maçtır...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 32. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u, Naldo, Luiz Adriano ve Wright'ın attığı (2) gollerle 4-1 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 47 yaptı ve ligde 9. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar son 10 haftada ise ciddi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0 , GZT Giresunspor'u 4-1, Altay'ı 2-1 ve Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Bu 10 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. Kırmızı - beyazlılar farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.

Ligin 33. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.