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Spor

Antalyaspor'dan Naldo'nun ailesi için ''geçmiş olsun'' mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın ailesinin Antalya'da trafik kazasında yaralanması üzerine 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Antalyaspor'dan Naldo'nun ailesi için ''geçmiş olsun'' mesajı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesinin Antalya'da trafik kazasında yaralanması üzerine "geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederinin trafik kazası geçirdiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sağlık durumlarını yakından takip etmekte olduğumuz aileye ve futbolcumuz Naldo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Naldo'nun oğlunun kazada ağır yaralandığı belirtilmişti.

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