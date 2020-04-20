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Spor

Antalyaspor'dan Nazım Sangare açıklaması!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, transferin gözde isimlerinden Nazım Sangare için konuştu.

20 Nisan 2020 Pazartesi 23:10 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 23:10
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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Nazım Sangare için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten açıklama geldi.

Öztürk, henüz bir teklif almadıklarını belirtirken, "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz. İnşallah Avrupa'nın ciddi kulüplerinde oynar. Hiçbir kulüple de görüşmesinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan milli oyuncu, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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