  • Antalyaspor'dan resmi açıklama! Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
Spor

Antalyaspor'dan resmi açıklama! Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörleri Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

8 Ekim 2025 Çarşamba 21:14
Antalyaspor'dan resmi açıklama! Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teşekkürler Emre Belözoğlu

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

