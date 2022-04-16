Antalyaspor'u Alanyaspor da durduramadı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Haji Wright ile 40 ve 58. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Famara Diedhiou'dan geldi.

TRABZON'DAN SONRA ANTALYASPOR

Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Akdeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini ise 11 maça yükseltirken, puanını 50 yaptı. Antalyaspor, ayrıca Trabzonspor'dan sonra bu sezon ligde üst üste 6 galibiyet alan ilk takım oldu. Arka arkaya ikinci mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, kendi sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Alanyaspor maçtaki ilk tehlikeli atağı gerçekleştirdi. Sol kanattan Candeias rakip oyuncudan kaptığı topu ceza sahasının sağına çıkardı. Topla buluşan Eduardo'nun bekletmeden kaleye gönderdiği topu Boffin kornere çeldi.

15. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Efecan Karaca, ceza sahasına orta yaptı. Burada Candeias'ın pası sonrası Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Buffon direk dibinde meşin yuvarlağı çıkardı.

17. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Fernando'nun kullandığı kornerde Adriano topu arka direkte kafayla içeriye doldurdu. Wright, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alan mücadelesinde topu kazanan Fernando, pasını sol kanattan bindiren Adriano'ya aktardı. Bu futbolcunun arkaya ortaladığı meşin yuvarlağı Gökdeniz Bayrakdar gelişine vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada Antalyaspor üçüncü golünü buldu. Veysel Sarı'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Awaziem göğsüyle kontrol etmek isterken arkaya kaçırdı. Antalyaporlu oyuncu Gökdeniz Bayrakdar, önüne düşen topu filelere gönderdi: 0-3.

75. dakikada sağ kanattan Floranus'un arka direğe çıkardığı topu Güray Vural çaprazdan voleyle kaleye gönderirken, direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akbaba, rakiplerini geçerek Tayfur Bingöl'e pasını verdi. Bu futbolcunun bekletmeden çıkardığı topu kontrol eden Diedhiou, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

90. dakikada Alanyaspor'un orta alandan geliştirdiği atakta Umut Güneş'in ara pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

Karşılaşma konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja (Dk. 89 Erencan Yardımcı), Novais, Efecan Karaca (Dk. 71 Diedhiou), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Umut Güneş), Emre Akbaba, Candeias (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Eduardo (Dk. 58 Oğuz Aydın)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Floranus), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 62 Fredy), Fernando, Gökdeniz Bayrakdar, Adriano (Dk. 46 Ndao), Doğukan Sinik (Dk. 77 Poli), Wright (Dk. 77 Naldo)

GOLLER: Dk. 17 Wright, Dk. 40 ve 58 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 78 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Bünyamin Balcı, Dk. 37 Hakan Özmert, Dk. 86 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)