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Spor

Antalyaspor'u da çalıştırmıştı! Jose Mourinho'nun yardımcısı Jose Morais, Müslüman oldu

Jose Mourinho'nun eski yardımcısı Jose Morais, Müslüman olduğunu duyurdu. Müslüman olduğunu belirten Morais, Süper Lig'de Antalyaspor'u da çalıştırmıştı.

GOAL3 Mayıs 2024 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Antalyaspor'u da çalıştırmıştı! Jose Mourinho'nun yardımcısı Jose Morais, Müslüman oldu
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Kariyerinin ilk yıllarında uzun bir süre Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan ve bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor'u da çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Morais, Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçtiğini açıkladı.

İran'ın Sepahan takımını çalıştıran deneyimli teknik direktörün hayatında yaptığı bu değişiklik dikkat çekerken, hayatını İranlı aktris Sheyda Maghsodloo ile birleştireceği öne sürüldü.

Takımının İstiklal Mollasani'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Müslüman olduğunu belirten Morais daha öne Porto, Inter, Real Madrid ve Chelsea'de Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı.

ANTALYASPOR'U DA ÇALIŞTIRMIŞTI

2015-2016 sezonunda Antalyaspor'un başına geçen 58 yaşındaki Angola asıllı teknik adam kırmızı-beyazlı takımın başında 25 maça çıkmıştı.

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Yunanistan, İngiltere, Kazakistan, Güney Kore ve Suudi Arabistan'da görev yapan Morais, 23 Haziran 2022'de İran'ın Sepahan takımının teknik direktörlüğüne getirilmişti. Jeonbuk Hyundai Motors ile iki Güney Kore şampiyonluğu bulunan Morais Suudi futbolundaki büyük ekonomik gelişim öncesinde Al-Hilal ve Al-Shabab'ı da çalıştırmıştı.

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