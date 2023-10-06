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Spor

Antalyaspor'un 8. hafta rakibi Galatasaray

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

AA6 Ekim 2023 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Antalyaspor'un 8. hafta rakibi Galatasaray
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde üst üste iki maçını kazanan Akdeniz ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 3 mücadeleden 1 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Antalyaspor, 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

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