Antalyaspor'un birinci golü de bininci golü de Fenerbahçe'ye

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 13:44 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 13:44

Süper Lig'de 25'inci sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 28. haftada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada 12 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmanın yanı sıra 1000 gol barajını aşan takımlar arasına adını yazdırdı.

Ligde ilk kez 1982-1983 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede, kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren gole Metin Şahin imza attı.

Antalyaspor'un 38 yıl 6 ay önce açtığı gol perdesinde en son sahneye Angolalı Fredy çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 Mart 2021'de yine sarı-lacivertlilere konuk oldukları ve 1-1 berabere sona eren mücadelede, takımının Süper Lig'deki 1000'inci golünü atarak tarihe geçti.

EN GOLLÜ SEZONU 2015-2016

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2015-2016 sezonunda rakip kaleleri 53 kez havalandırarak ulaştı.

En az fileleri sarstığı sezon ise 1982-1983'de gerçekleşen Antalyaspor'un Süper Lig'deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:

Sezon Gol 1982-1983 27 1983-1984 34 1984-1985 33 1986-1987 37 1994-1995 39 1995-1996 45 1996-1997 38 1997-1998 51 1998-1999 46 1999-2000 42 2000-2001 45 2001-2002 46 2006-2007 32 2008-2009 34 2009-2010 49 2010-2011 41 2011-2012 32 2012-2013 50 2013-2014 34 2015-2016 53 2016-2017 47 2017-2018 40 2018-2019 39 2019-2020 41 2020-2021 (28 haftada) 25

EN GOLCÜ ETO'O

Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto'o.

Antalyaspor formasıyla 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı futbolcu Tita 37 golle, Necati Ateş 30 golle takip etti.