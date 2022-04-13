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Spor

Antalyaspor'un gol yükü Haji Wright'ta

FT Antalyaspor'da son haftalardaki çıkışı ile 9 gole ulaşan Amerikalı forvet Haji Wright'ın performansıyla sevindiriyor.

IHA13 Nisan 2022 Çarşamba 13:33 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:33
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Süper Lig'de son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Güney ekibinin yükselişine 24 yaşındaki Amerikalı forvet Haji Wright, attığı gollerle destek verdi. Wright, ligdeki son 4 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 32 hafta sonunda golcü oyuncu bin 379 dakika sahada kalıp, 9 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Wright, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

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