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Spor

Antalyaspor'un istikrar abidesi Naldo

FT Antalyaspor'un Brezilyalı savunmacısı Naldo, kritik müdahalelerinin yanı sıra attığı gollerle takımına katkı sağlıyor.

IHA19 Nisan 2022 Salı 13:04 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 13:04
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25 Eylül 2020 tarihinde İspanya'nın Espanyol takımından Antalyaspor'a imza atan Brezilyalı savunmacı Naldo, takımının istikrar abidesi oldu. 2 sezondur kırmızı-beyazlı takımın savunmasının sigortası olan 34 yaşındaki futbolcu kritik müdahalelerinin yanı sıra attığı kafa golleri ile de öne çıktı. Bu sezon Naldo, geride kalan 33 haftanın 32'sinde kadroda yer alırken 26 maçta sahaya ilk 11'de çıktı. 5 maçta sonradan oyuna giren Naldo, bir maçı cezası nedeniyle kaçırırken, herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadı. Özellikle takımımın son 11 maçlık yenilmezlik serisinde önemli bir pay sahibi olan Naldo, ağları ise 3 kez havalandırdı. Naldo, Kasımpaşa'ya, Giresunspor'a ve Hatayspor'a kafayla birer gol attı.

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