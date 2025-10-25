İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Antalyaspor'un konuğu Başakşehir

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, yarın Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Antalyaspor'un konuğu Başakşehir
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, sakatlık sürecini yeni atlatan Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ligin geri kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

RAMS Başakşehir'in ise 7 puanı bulunuyor.

Son üç haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, RAMS Başakşehir müsabakasında bu duruma son vermeyi hedefliyor.

