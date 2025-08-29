İSTANBUL 30°C / 20°C
29 Ağustos 2025 Cuma
  Spor
Antalyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük
Spor

Antalyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, yarın sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 15:29 - Güncelleme:
Antalyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Antalyaspor, topladığı 6 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bir maçı eksik İstanbul ekibi ise 2 yenilgiyle son basamakta bulunuyor.

Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

