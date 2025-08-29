Antalyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Antalyaspor, topladığı 6 puanla 6. sırada yer alıyor.
Bir maçı eksik İstanbul ekibi ise 2 yenilgiyle son basamakta bulunuyor.
Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.