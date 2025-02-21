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Spor

Antalyaspor'un konuğu Kasımpaşa

Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor, yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

AA21 Şubat 2025 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Antalyaspor'un konuğu Kasımpaşa
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayan Onvo Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun ile babası vefat eden Erdal Rakip'in Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, geçen haftaki Adana Demirspor maçının devre arasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen teknik direktör Emre Belözoğlu da Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde bulunamayacak.

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