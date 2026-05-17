İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Antalyaspor'un konuğu Kocaelispor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 09:36 - Güncelleme:
Antalyaspor'un konuğu Kocaelispor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Akdeniz temsilcisi, ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı kazanamaması halinde 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'e veda edecek.

Ligde 33 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kocaelispor ise 37 puanla 11. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, son 8 maçında galibiyet elde edemedi.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Doğukan Sinik ve Veysel Sarı ile kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, mücadelede forma giyemeyecek.

Kocaelispor'da ise sakatlıkları bulunan Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Botond Balogh, Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Kocaelispor, rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.