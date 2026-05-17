Antalyaspor'un konuğu Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Akdeniz temsilcisi, ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı kazanamaması halinde 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'e veda edecek.

Ligde 33 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kocaelispor ise 37 puanla 11. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, son 8 maçında galibiyet elde edemedi.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Doğukan Sinik ve Veysel Sarı ile kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, mücadelede forma giyemeyecek.

Kocaelispor'da ise sakatlıkları bulunan Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Botond Balogh, Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Kocaelispor, rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.