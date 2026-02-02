İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Antalyaspor'un kupadaki rakibi Iğdır FK

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Antalyaspor yarın deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak.

2 Şubat 2026 Pazartesi 09:55
Antalyaspor'un kupadaki rakibi Iğdır FK
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Kupası'nda 8 takımlı B Grubu'nda mücadele eden Akdeniz temsilcisi, ilk hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, ikinci haftada Gençlerbirliği'ne sahasında aynı skorla mağlup oldu. Üçüncü haftaya golsüz ve puansız son sırada giren kırmızı-beyazlılar, Iğdır deplasmanında hanesine üç puan yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında geride kalan iki haftada birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Alagöz Holding Iğdır FK ise 5. sırada yer alıyor.

