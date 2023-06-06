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Spor

Antalyaspor'un rakibi Giresunspor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

AA6 Haziran 2023 Salı 10:55 - Güncelleme:
Antalyaspor'un rakibi Giresunspor
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Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak 38'inci hafta mücadelesini hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi dolayısıyla geçen hafta hükmen galip sayılan Antalyaspor, 41 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Akdeniz ekibi, 37 puanla 16'ncı durumda ve kümede kalma mücadelesi yaşayan Bitexen Giresunspor karşısında bu sezonki 4'üncü deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Antalyaspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Ömer Toprak'ın kadroya alınıp alınmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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