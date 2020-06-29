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Spor

Antalyaspor'un serisi 11 maça çıktı!

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

29 Haziran 2020 Pazartesi 00:14 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 00:14
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Gaziantep FK'nın üstünlük golü, 58. dakikada Oğuz Ceylan'ın asistinde Kayode'den geldi. Antalyaspor'da Hakan Özmert, 66. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Tam maç bu skorla bitecek derken, Antalyaspor penaltı kazandı ve 88. dakikada topun başına gelen Jahovic beraberliği getirdi.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 11 maça yükselen Antalyaspor, puanını 37 yaptı. 7 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 35 puana ulaştı.

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor evinde lig lideri Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise Denizlispor deplasmanına konuk olacak.

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