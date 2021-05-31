Antalyaspor'un yeni başkanı belli oluyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:20 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:20

Fraport TAV Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri bugün saat 17.00'de yapacağı toplantıda yeni başkanı belirleyecek.

Yeni başkan 29 yönetim kurulu üyesi arasından seçilecek. Kulüp yönetiminde basın sözcülüğü görevini yürüten Aziz Çetin'in yeni başkan olması bekleniyor.

Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini sürdürdüğü Antalyaspor Kulübü Derneği'nde de finansman temini ve bazı projelerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla 11 Haziran'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Toplantıda başkanlık seçimi de yapılacak.