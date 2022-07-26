Antalyaspor'un yeni forma sponsoru VavaCars oldu

Antalyaspor Kulübü, futbol takımı forma sponsorluğu için VavaCars ile anlaşma imzaladı.

Conrad İstanbul Bosphorus'da gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt katıldı.

Aziz Çetin, yaptığı açıklamada, önemli markalarla sponsorluk anlaşması yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Antalyaspor'u tercih ettiği için VavaCars'a teşekkür ediyoruz. VavaCars'ın Antalyaspor'a yaptığı yatırımın karşılığını uluslar arası seviyede alacağını düşünüyorum. Forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının Antalyaspor'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. VavaCars, Antalyaspor'un en önemli sponsorlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Türkiye'nin en çok tanınan ikinci kenti olduğunu aktaran Çetin, "Antalya'nın en büyük markası Antalyaspor. Antalyaspor, Türkiye'nin en sempatik takımlarından biri. Bu bilinirliği, kazanacağımız uluslar arası başarılarla arttırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kırmızı-beyazlı futbol takımının geçen sezon Nuri Şahin yönetiminde çok iyi bir performans sergilediğinin altını çizen Aziz Çetin, "Hedefimiz Nuri Şahin yönetiminde tüm dinamiklerimizi harekete geçirip, daha başarılı sonuçlar almak. Sürekli olarak takımımızın ilk 5'te yer almasını hedefliyoruz. Bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MERRİTT: "TÜRK SPORUNA YATIRIM YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt, Antalyaspor ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirtti.

Türk futboluna destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Merritt, "VavaCars olarak Türkiye'ye ve Türk sporuna yatırım yaptığımız için mutluyuz. Bu kulüp ile ortak vizyona ve misyonuna sahibiz. Antalyaspor meydan okuyan bir kulüp. VavaCars da düzene meydan okuyan bir şirket. VavaCars kendisini Türkiye'de ulusal bir marka olarak görmek istiyor. Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz. Müşterilerimizin spor tutkunu olduğunu biliyoruz. Futbola da insanlara zevk verdiği için yatırım yapıyoruz. Antalyaspor ile uzun süreli bir anlaşma yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.