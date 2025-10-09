İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Antalyaspor'un yeni teknik direktör adayı

Antalyaspor, teknik direktörlük için Erol Bulut'la prensipte anlaştı. Resmi imzaların yakında atılması bekleniyor.

9 Ekim 2025 Perşembe 14:33
Antalyaspor'un yeni teknik direktör adayı
Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etmeye hazırlanıyor.

TERCİH EROL BULUT

Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, yapılan değerlendirmeler sonucunda tercihini Erol Bulut'tan yana kullandı.

PRENSİP ANLAŞMASI

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşmaya varıldığı, küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

50 yaşındaki çalıştırıcının, önümüzdeki günlerde Antalya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yönetim, yeni hocasıyla birlikte hem saha içinde hem de kurumsal yapıda istikrar sağlamayı hedefliyor.

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yapan Erol Bulut, son olarak Cardiff City'yi çalıştırmıştı.

