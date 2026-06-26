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Spor

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirildi ve 1 yıllık sözleşme imzalandı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 16:12 - Güncelleme:
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz oldu
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Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Korkmaz için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan kulüp başkanı Mustafa Ergün, Korkmaz'ın daha önce de Antalyaspor'da görev yaptığını hatırlattı.

Ergün, Antalyaspor'un layık olduğu Süper Lig'e dönmesi için Korkmaz ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamıza güveniyoruz. İnşallah bu yıl Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ise geçmişte yapılan bazı hatalar nedeniyle Antalyaspor'un küme düştüğünü ifade etti.

"Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyen Korkmaz, şöyle konuştu:

"Zor bir süreç. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Biz çok çalışacağız. Herkes sabırlı olursa bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. Futbolcu, teknik heyet, taraftar ve yöneticilerle uyumlu bir biçimde olduğumuz zaman hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tesisleri, camiayı gördükten sonra Antalyaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu tekrar gördüm."

Antalya ve Antalyaspor'u çok sevdiğini anlatan Korkmaz, "Antalyaspor'dan daha önce de teklif olmuştu ama anlaşamamıştık. Benim için özel bir kulüp. Buradan birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırmıştık." ifadelerini kullandı.

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