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Spor

Ante Rebic kendini bulmaya başladı!

Beşiktaş'ta sezon başından beri eleştirilerin odağı olan Ante Rebic, son haftalardaki formuyla siyah beyazlıların yüzünü güldürdü. Hırvat yıldız, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da skor üretmeyi başardı.

21 Kasım 2023 Salı 11:24 - Güncelleme:
Ante Rebic kendini bulmaya başladı!
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Hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta şık bir gole imza atan Ante Rebic'in yükselişi devam ediyor.

Siyah beyazlıların sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer ettiği Hırvat yıldız, takıma katıldığı ilk süreçte beklenen katkıyı sağlayamamıştı. Tecrübeli forvet, son dönemlerdeki formuyla göz dolduruyor.

Rebic Antalyaspor, Bodo/Glimt ve Başakşehir maçlarında asiste imza atarken Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında gol sevinci yaşadı. Yıldız isim böylece son 4 maçta da skor katkısı vermiş oldu.

Rebic, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz döneminde fazla forma şansı bulamamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, ligde ve Avrupa'da 10 maçta süre alırken sadece 2 kez 11'de forma giydi.

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