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Spor

Ante Rebic'e uyarı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 3-0'lık net bir skorla mağlup ayrıldı. Beşiktaşlı bir çok futbolcu için kötü geçen maçta Ante Rebic, etkisiz oyunuyla en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

19 Eylül 2023 Salı 09:23 - Güncelleme:
Ante Rebic'e uyarı!
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Beşiktaş'ta 3-0'lık Trabzonspor yenilgisinin yankıları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, gözünü çevirdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Club Brugge maçında Trabzon karşılaşmasındaki olumsuz görüntüyü değiştirmeyi amaçlıyor.

ANTE REBIC PERFORMANSIYLA SINIFTA KALDI!

Kara Kartal'ın İtalya Serie A ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, dün akşamki zorlu Trabzonspor maçına ilk 11'de başladı. Hücum hattında skor üretmesi için görevlendirilen Rebic, adeta hiçbir etki gösteremedi. 45 dakikalık bölümde 21 kez topla buluşan Rebic, 8 pas hatası yaptı ve 5 de ikili mücadeleyi kaybetti. Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıya Rebic yerine Muleka'yla başladı.

TEKNİK HEYETTEN UYARI GELDİ!

Beşiktaş'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, ilk 11'de başladığı Trabzonspor karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Hırvat kanat oyuncusu, ikinci yarı öncesinde oyundan alınırken maçın ardından teknik ekipten özellikle top kayıpları konusunda uyarı aldığı kaydedildi.

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