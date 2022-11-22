Antetokounmpo, Milwaukee Bucks'ı sırtladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Milwaukee Bucks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 119-111'lik skorla geçerek sezonun 12. galibiyetini elde etti.

Konferans ikincisi Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Grayson Allen 17 sayı ve 8 ribaunt, Jrue Holiday 17 sayı ve 6 asist, Brook Lopez 14 sayı ve 5 blok, Bobby Portis ise 13 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon 7. kez kaybeden 10 galibiyetli Blazers'ta, Anfernee Simons 29 sayı ve 5 asist, Jerami Grant 18 sayı, Josh Hart 17 sayı ve 9 ribaunt, Jusuf Nurkic 16 sayı ve 10 ribauntla mücadeleyi tamamladı. All-star Damian Lillard ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

SONUÇLAR

NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 114-102

Indiana Pacers-Orlando Magic: 123-102

Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-107

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 119-111

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 105-101

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 119-129

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 128-83

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 121-114