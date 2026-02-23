Washington Wizards'ın yeni yıldızı Anthony Davis, Fransız uzun Alex Sarr ile oluşturacağı ön alan ikilisinden büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Monumental Sports Network'e konuşan Davis, şunları kaydetti:

"Başka bir uzunla her zaman başarılı oldum. Alex sahayı açabiliyor. Savunmada ise çılgın bir ikili olacağız. Pick-and-roll savunması, switch, çember koruma... Şu an ligde maç başına blokta ikinci sırada."

20 yaşındaki Sarr, ikinci NBA sezonunda 17.2 sayı, 7.8 ribaund ve 2.0 blok ortalamalarıyla dikkat çekiyor.

Davis'in sağlığına kavuşması ve 2026-27 sezonunun başlamasıyla birlikte Wizards'ın Davis-Sarr ikilisi etrafında yeniden yapılanarak Doğu'da rekabetçi bir konuma gelmesi hedefleniyor.