Spor

Anthony Davis sakatlandı

Dallas Mavericks'in yıldız uzun oyuncusu Anthony Davis, Golden State Warriors maçında yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle ikinci çeyrekte oyunu terk etti.

26 Aralık 2025 Cuma 12:46
Anthony Davis sakatlandı
ABONE OL

Dallas Mavericks'in tecrübeli uzun oyuncusu Anthony Davis, Golden State Warriors karşısında oynanan maçta ikinci çeyrekte yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle oyunu terk etti.

Davis, ikinci çeyreğin bitimine 8 dakika 50 saniye kala koşu sırasında aniden durmak zorunda kaldı ve ardından kenara geldi. Sağlık ekibi tarafından kenarda müdahale edilen yıldız oyuncunun kasık bölgesini tuttuğu görüldü.

Sakatlık öncesinde yaklaşık 11 dakika sahada kalan Davis, 3 sayı, 3 ribaund ve 2 blokluk katkı sağlamıştı. Davis, bu sezon daha önce de sol baldırındaki sakatlık ve yük yönetimi nedeniyle 16 maç kaçırmıştı.

