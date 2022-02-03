Anthony Davis şov yaptı, Lakers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçı Anthony Davis'in üstün performansının yardımıyla kazandı ve konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 99-94 mağlup etti.
Sezonun 25. galibiyetine ulaşan Lakers'ta Davis 30 sayı, 15 ribaunt ve 3 blok, Carmelo Anthony 24 sayı ve 8 ribaunt, Russell Westbrook 9 sayı, 10 ribaunt ve 13 asistle takımına galibiyeti getirdi.
Üst üste 3. kez kaybeden Blazers'ta Norman Powell 30, Anfernee Simons 19 sayı, Jusuf Nurkic 16 sayı ve 13 ribaunt, CJ McCollum ise 15 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 103-106
Indiana Pacers-Orlando Magic: 118-119
New York Knicks-Memphis Grizzlies: 108-120
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 113-107
Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 115-104
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 114-120 (uzatmada)
Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 112-101
Utah Jazz-Denver Nuggets: 108-104
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 99-