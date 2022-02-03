Anthony Davis şov yaptı, Lakers kazandı

3 Şubat 2022 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:49

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçı Anthony Davis'in üstün performansının yardımıyla kazandı ve konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 99-94 mağlup etti.

Sezonun 25. galibiyetine ulaşan Lakers'ta Davis 30 sayı, 15 ribaunt ve 3 blok, Carmelo Anthony 24 sayı ve 8 ribaunt, Russell Westbrook 9 sayı, 10 ribaunt ve 13 asistle takımına galibiyeti getirdi.

Üst üste 3. kez kaybeden Blazers'ta Norman Powell 30, Anfernee Simons 19 sayı, Jusuf Nurkic 16 sayı ve 13 ribaunt, CJ McCollum ise 15 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi.

SONUÇLAR

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:



Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 103-106

Indiana Pacers-Orlando Magic: 118-119

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 108-120

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 113-107

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 115-104

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 114-120 (uzatmada)

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 112-101

Utah Jazz-Denver Nuggets: 108-104

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 99-