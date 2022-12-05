Anthony Davis'ten muhteşem performans! 55 sayı...

Son dönemde formunu artıran Lakers, deplasmanda Wizards'ı 11 sayı farkla geçerek üst üste 3'üncü, son 10 maçında ise 8'inci galibiyetine ulaştı.

Sezonun 10. galibiyetini elde eden Lakers'ta all-star Anthony Davis, 55 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken, kariyerinin 59 sayılık rekoruna da çok yaklaştı. LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Lonnie Walker 20 sayı, Russell Westbrook 6 sayı, 15 asist ve 7 ribauntla skora katkı sağladı.

Bu sezon 13. kez kaybeden Wizards'ta Kristaps Porzingis 27 sayı ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 26 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Corey Kispert 16 sayı, Monte Morris 14 sayı ve 4 asistle oynadı.