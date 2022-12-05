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Spor

Anthony Davis'ten muhteşem performans! 55 sayı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısının yardımıyla, Washington Wizards'ı 130-119 mağlup etti.

5 Aralık 2022 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Anthony Davis'ten muhteşem performans! 55 sayı...
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Son dönemde formunu artıran Lakers, deplasmanda Wizards'ı 11 sayı farkla geçerek üst üste 3'üncü, son 10 maçında ise 8'inci galibiyetine ulaştı.

Sezonun 10. galibiyetini elde eden Lakers'ta all-star Anthony Davis, 55 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken, kariyerinin 59 sayılık rekoruna da çok yaklaştı. LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Lonnie Walker 20 sayı, Russell Westbrook 6 sayı, 15 asist ve 7 ribauntla skora katkı sağladı.

Bu sezon 13. kez kaybeden Wizards'ta Kristaps Porzingis 27 sayı ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 26 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Corey Kispert 16 sayı, Monte Morris 14 sayı ve 4 asistle oynadı.

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