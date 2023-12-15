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Spor

Anthony Edwards: Jordan kıyaslamalarına bir son verin, o tarihin en iyisi

Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu Anthony Edwards verdiği bir röportajda Michael Jordan kıyaslamaları hakkında konuştu ve 'Jordan kıyaslamalarına bir son verin, o tarihin en iyisi' dedi.

15 Aralık 2023 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Anthony Edwards: Jordan kıyaslamalarına bir son verin, o tarihin en iyisi
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Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile yapılan karşılaştırmalara "artık bir son verme zamanının" geldiğini söyledi.

Complex ile yaptığı bir röportajda Edwards, Jordan karşılaştırmaları konusunda konuşarak, insanların kendisini tüm zamanların en iyi oyuncularından biriyle aynı seviyeye koymasının adil olmadığını açıkladı:

"Buna bir son versinler istiyorum. Kendisi basketbol tarihinin en iyi oyuncusu. Ve ben o noktadan çok uzağım."

İlginç bir şekilde Edwards, günümüz çağında sahada karşılaşmaları halinde Jordan'ın kendisini savunma şansının olmayacağına da inandığının altını çizdi:

"Asla! Beni savunabileceğini sanmıyorum sadece. Üzerine düşeni yapacaktır tabii ama uzun bir gece olacaktır da..."

Edwards henüz 22 yaşında olmasına rağmen ligde dördüncü sezonuna giriyor ve Batı'nın an itibariyle zirvesinde yer alan Timberwolves ekibi için 24.4 sayı, 5.6 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakalıyor.

Karşılaştırma olarak, Jordan dördüncü sezonunda %53 şut isabetiyle 35.0 sayı, 5,9 asist ve 3.2 top çalma ortalamalarına sahipti.

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