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Spor

Anthony Elanga, Newcastle United'a transfer oluyor

Newcastle United, transfer hedefini Nottingham Forest'ta oynayan Anthony Elanga olarak belirlemişti. İtalyan basının haberine göre Elanga'nın transferi için Nottingham Forest ve Newcastle United, 63.9 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Haber Merkezi8 Temmuz 2025 Salı 00:28 - Güncelleme:
Anthony Elanga, Newcastle United'a transfer oluyor
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İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Newcastle United, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Newcastle United, transfer hedefini Nottingham Forest'ta oynayan Anthony Elanga olarak belirlemişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Elanga'nın transferi için Nottingham Forest ve Newcastle United, 63.9 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Aynı zamanda Newcastle United ve Elanga'nın uzun yıllar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaştığı da edinilen bilgiler arasında

23 yaşındaki oyuncunun transferi için tüm pürüzler giderildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

  • Anthony Elanga transferi
  • Nottingham Forest
  • Newcastle United

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